Кива сообщил о готовящемся убийстве Зеленского Экс-депутат Рады Кива сообщил о готовящемся убийстве Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский усилил охрану из-за возможного покушения со стороны ВСУ, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, военное командование все меньше доверяет главе государства из-за решений, приводящих к гибели страны и людей.

Зеленский поставил задачу усилить личную охрану, боясь не ударов русских ракет, а покушения украинских военных. Внутри командования ВСУ все больше сейчас говорят о неадекватности президента и безумных решениях, приводящих к гибели армии и Украины в целом, — написал Кива в своем Telegram-канале.

Он отметил, что покушение может последовать не только со стороны ВСУ. По мнению Кивы, его могут осуществить спецслужбы держав, задумавшихся о поражении Украины.

Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран-союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины, о том, что этот конфликт нужно заканчивать! — заявил Кива.

Экс-парламентарий считает, что Зеленского все больше загоняют в угол. Кива уверен, что наиболее быстрым способом завершить конфликт является «внезапная гибель» президента Украины.

Ранее генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что Зеленского могут убить в результате заговора правящих киевских элит. Он предположил, что в этом случае в покушении обвинят ДРГ России.