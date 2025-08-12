Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ

Бойцы «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не выступят против президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, бригада является наиболее привилегированным подразделением, получающим значительную поддержку от властей. Он отметил, что это делает «Азов» опорой действующего режима, а не потенциальным участником протестов или переворота.

Что касается того, чтобы Азов вышел против Зеленского, то это маловероятно. Это самое обласканное подразделение и деньгами, и наградами, и квартирами — всем на свете. Поэтому это опора действующей власти. Они заинтересованы в Зеленском, они заинтересованы в военных действиях, в том, чтобы война не заканчивалась, поскольку с этим связано их положение, карьера и достаток. Поэтому они не будут выходить против Зеленского, — пояснил Царев.

Он также выразил сомнения в возможности внутренних изменений на Украине, включая массовые протесты или военный переворот. По его словам, лучше надеяться на победу России на фронте и в дипломатической сфере.

Мне кажется, не стоит питать надежды на то, что на Украине как-то все решится само собой, что она замерзнет из-за газа или не будет электроэнергии, или люди организуют Майдан, или военные организуют переворот. Лучше на это не надеяться. Надо надеяться на победу на фронте и в дипломатической сфере. Чем лично занимается президент РФ Владимир Путин, — резюмировал Царев.

Ранее ветеран СВО Евгений Рассказов заявил, что паника бойцов украинского нацбатальона «Азов» стала для российских военных «праздничным фейерверком». Так он отреагировал на обращение бывшего командира Богдана Кротевича к Зеленскому.