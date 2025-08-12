Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:14

Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ

Экс-депутат Рады Царев: бойцы Азова не выступят против Зеленского

Бойцы «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не выступят против президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, бригада является наиболее привилегированным подразделением, получающим значительную поддержку от властей. Он отметил, что это делает «Азов» опорой действующего режима, а не потенциальным участником протестов или переворота.

Что касается того, чтобы Азов вышел против Зеленского, то это маловероятно. Это самое обласканное подразделение и деньгами, и наградами, и квартирами — всем на свете. Поэтому это опора действующей власти. Они заинтересованы в Зеленском, они заинтересованы в военных действиях, в том, чтобы война не заканчивалась, поскольку с этим связано их положение, карьера и достаток. Поэтому они не будут выходить против Зеленского, — пояснил Царев.

Он также выразил сомнения в возможности внутренних изменений на Украине, включая массовые протесты или военный переворот. По его словам, лучше надеяться на победу России на фронте и в дипломатической сфере.

Мне кажется, не стоит питать надежды на то, что на Украине как-то все решится само собой, что она замерзнет из-за газа или не будет электроэнергии, или люди организуют Майдан, или военные организуют переворот. Лучше на это не надеяться. Надо надеяться на победу на фронте и в дипломатической сфере. Чем лично занимается президент РФ Владимир Путин, — резюмировал Царев.

Ранее ветеран СВО Евгений Рассказов заявил, что паника бойцов украинского нацбатальона «Азов» стала для российских военных «праздничным фейерверком». Так он отреагировал на обращение бывшего командира Богдана Кротевича к Зеленскому.

Азов
Украина
Владимир Зеленский
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.