Экономист рассказал, придётся ли немцам топить дровами без российского газа Экономист Диксин: переход немцев на дрова для обогрева домов всего лишь страшилки

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

То, что зимой немцы могут перейти на дрова для обогрева домов без российского газа, всего лишь страшилки, заявил доктор экономических наук Иосиф Диксин «Народным Новостям». Дрова дороже газа и их негде взять, так как вырубать леса в Германии запрещено. Подобные утверждения появляются, чтобы подтолкнуть к решению газовой проблемы, отметил он, комментируя мнение немецких аналитиков.

Единственное место, где они могут купить дрова, даже не дрова, а пеллеты древесные для отопления, — это Россия. Поэтому это всё страшилки, которые, на мой взгляд, нагнетают, что как-то газовую проблему надо решать. Надо договариваться с Россией в том, чтобы она не снижала поставки газа, — сказал Диксин.

Он добавил, что восстановить поставки газа легко: нужно завершить сертификацию «Северного потока — 2», после чего уже через час газ пойдёт на электростанции и всем потребителям.

В свою очередь экономист Николай Кульбака выразил мнение, что без российского газа немцы не замёрзнут, они найдут поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Такая альтернатива обойдётся Германии дороже, но позволит почти без проблем войти в зимний период. Он объяснил, что мировой рынок газа активно развивается, постоянно увеличивается количество потенциальных поставщиков и терминалов СПГ.