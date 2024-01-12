Экономист объяснил, почему Польша не сможет собрать 300-тысячную армию Экономист Межевич: Польша не в состоянии прокормить армию в 300 тысяч человек

Фото: Jakob Ratz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Польши

Заявления польских властей о намерении увеличить численность армии до 300 тысяч человек вряд ли осуществимы, считает доктор экономических наук, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», профессор СПбГУ Николай Межевич. В беседе с ИА SM.News он пояснил, что страна не сможет прокормить столько военных.

Понятно, что 300 тысяч, о которых трубили, в армию не собрать. Собрать-то, может быть, и можно, а прокормить — нет. Потому что <...> польский военный теоретически и практически ориентирован на войну, — отметил эксперт.

Он добавил, что, в отличие от Северной Кореи, где военные при необходимости могут помочь в сборе урожая или строительстве, польская армия не умеет ничего, кроме того, что ей положено по прямому назначению. Поэтому военные там полностью находятся на государственном содержании. А учитывая планируемые масштабы увеличения численности армии, о которых заявляют в Варшаве, денег на это в бюджете республики просто не хватит, резюмировал экономист.

Ранее стало известно, что Польша стала рекордсменом среди стран Европы по поставкам бронетехники Киеву. По данным на конец 2023 года, Варшава передала Вооруженным силам Украины 264 танка. Следом идут Чехия, Германия, Словения и Нидерланды.