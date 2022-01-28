Джонсон выберет военные варианты сдерживания России Британией

Высшее военное руководство Великобритании разработало несколько вариантов «сдерживания» России в Европе. Выбрать оптимальные из них с точки зрения Лондона 29–30 января должен премьер страны Борис Джонсон, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах Британии.

Агентство отмечает , что предложения военных потребовались в связи с ситуацией вокруг Украины. Офицеры исполнили поручение Джонсона, которое он дал руководителям Минобороны и спецслужб на прошлой неделе.

Высшее военное руководство разработало ряд вариантов по сдерживанию агрессии России в регионе, в том числе переброску техники и личного состава и укрепление системы обороны НАТО. Премьер-министр рассмотрит эти варианты на этой неделе, — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в ходе выступления в парламенте о готовности провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. При этом он отметил, что Британия готова учитывать любые оправданные обеспокоенности России посредством дипломатии.