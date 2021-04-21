Четыре обстрела, двое погибших — в ДНР рассказали об украинской агрессии

https://static.news.ru/photo/144c36e8-a2af-11eb-975e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Два человека погибли в самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. В течение суток территория ДНР подверглась атаке четыре раза, сообщил замначальника Народной милиции Эдуард Басурин.

Он уточнил, что погибшие находились при исполнении и были не из гражданского населения.

С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов украинских боевиков два защитника нашей республики погибли, — цитирует Басурина РИА Новости.

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась. Тем не менее украинская сторона настаивает на том, что Киев не планирует военного наступления для решения конфликта в Донбассе.