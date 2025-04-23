Друзья России поставляют оружие ВСУ: кто и как тайно поддерживает Киев

На позициях ВСУ в Курской области обнаружены боеприпасы индийского производства, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Это не первый раз, когда продукция военного назначения из дружественных России стран попадает в руки украинских военных. В таких поставках уличали бывшие советские республики, а Китай и вовсе называют крупнейшим поставщиком дронов для Киева. Могут ли друзья России тайно помогать Украине — в материале NEWS.ru.

Что известно об индийских боеприпасах ВСУ под Курском

По информации источников, боекомплект со снарядами производства Индии был найден на территории Суджанского района Курской области. Как утверждает «Военный осведомитель», боеприпасы находились в уничтоженной украинской самоходной артиллерийской установке M109. Министерство обороны РФ не подтверждало эти сведения.

При этом Нью-Дели и ранее уличали в поставках оружия украинской армии. В начале апреля тот же канал опубликовал кадры с артиллерийскими минами для 120-мм минометов. Предположительно, боеприпасы были произведены в Индии в 2024 году.

Дели — влиятельный продавец на глобальном оружейном рынке, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Допускаю, что Индия не напрямую продает оружие и боеприпасы Киеву. Она обычно довольно активно рекламирует свои продажи. В этой сфере действуют те же коммерческие законы, как и в любых других: чем больше ты продаешь, тем больше на тебя обращают внимание потенциальные покупатели. Думаю, Индия бы не стала скрывать эти поставки», — отметил парламентарий.

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Как Китай стал главным поставщиком БПЛА для Киева

Индия не единственная дружественная России страна, которую подозревают в тайной поддержке Украины. Ранее на вооружении ВСУ были замечены дроны Mavic китайского производства. Предположительно, Киев закупил беспилотники у компании DJI через дочернее подразделение польской корпорации «УМО». Согласно данным с украинского портала госзакупок Prozorrо, муниципальный отдел по безопасности горсовета Киева потратил на эту сделку более 391,5 млн гривен (857 млн рублей).

Фото: Социальные сети Военнослужащий ВСУ

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru заявлял, что именно за счет продукции из КНР ВСУ закрывают свои потребности в поставках дронов.

«Сейчас для Киева главный поставщик настоящей военной помощи, а именно беспилотников, которые для ВСУ теперь заменяют и авиацию, и артиллерию, а отчасти и пехоту, — это Китай. И большая часть российских потерь теперь приходится именно на применение ВСУ китайских дронов и украинских БПЛА, сделанных из китайских комплектующих», — сказал специалист.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев сказал NEWS.ru, что Пекин продает киевскому режиму не только беспилотники, но и робототехнику. «В Киеве как-то даже хвастались, что это, мол, новинки украинского ВПК. Но я допускаю и то, что все эти продажи могут проходить через третьи страны. Возможно, КНР продает беспилотники каким-то государствам, которые переправляют их на Украину», — отметил он.

Как еще друзья России помогают Украине

В апреле 2024 года Telegram-канал «Рыбарь» сообщал, что американская компания-посредник Universum Technologies LLC вела с Узбекистаном переговоры о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, «Бук» и «Оса», а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» советского образца.

«Universum Technologies LLC, судя по всему, выступает фирмой-прокладкой, которая должна закупить продукцию, а затем передать ее Пентагону. А те уже со спокойной душой могут отдать ее на нужды ВСУ», — писал канал.

Кроме того, источники российских СМИ сообщали о переговорах Казахстана с украинской компанией «Укрспецэкспорт» по поводу закупок продукции российского военно-промышленного комплекса. В частности, речь шла о комплектующих к парашютно-тормозным системам для самолетов Су-24 и МиГ-29. Министерство иностранных дел Казахстана позднее назвало эти сведения не соответствующими действительности.

Фото: wikipedia.org/Mike Freer/Global Look Press Украинский Су-24

Чем РФ ответит на тайную помощь «друзей» ВСУ

Вскоре после публикации данных о предполагаемой тайной помощи ВСУ со стороны Узбекистана и Казахстана на них отреагировал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он выразил надежду, что ни Ташкент, ни Астана не оказывают Киеву такой поддержки. «Я все-таки исхожу из того, что наши друзья из Казахстана и Узбекистана соблюдают правила военно-технического сотрудничества с Россией», — отметил дипломат.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru отметил, что техника из некоторых дружественных России стран вроде Китая или Индии обнаруживается на Украине уже не первый год подряд. Однако это до сих пор никак не отразилось на отношениях РФ и ее партнеров. «Стоит ли вообще рассуждать о каких-то особых обязательствах, если они не прописаны в двусторонних договорах? Нет обязательств — нет вопросов», — резюмировал эксперт.

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