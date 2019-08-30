https://static.news.ru/photo/6a096e96-cca7-11e9-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Вечный огонь, привезённый из Москвы, зажгли в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны у памятника советским и российским военнослужащим в Любляне.

Это прекрасно и это правильно, что мы храним память об этих героях, имена которых нам зачастую неизвестны, которые боролись за свободу и мир, — заявил присутствовавший на церемонии глава Госсовета Словении Алойз Ковшца.

Он добавил, что Россия и Словения сплетены тесными узами дружбы и сотрудничества.

Посол РФ в республике Доку Завгаев, в свою очередь, отметил, что в скором времени в московском Парке Победы будет открыт памятник сынам и дочерям Словении, которые погибли в России в годы войны, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в Праге был исписан краской памятник советскому маршалу Коневу. Местные власти приняли решение накрыть монумент брезентом. Посольство РФ возмутилось этим, расценив как акт повторного осквернения.