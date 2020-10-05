Должность премьера Финляндии на день займёт 16-летняя девушка

https://static.news.ru/photo/24de0cea-0721-11eb-a88c-fa163e074e61_660.jpg Санна Марин и Аава Мурто Фото: Sanna Marin/twitter.com

В среду, 7 октября, главой правительства Финляндии станет 16-летняя Аава Мурто, следует из сообщения кабмина страны.

Так, действующий премьер-министр, 34-летняя Санна Марин, уступит кресло на один день в честь Международного дня девочек, отмечаемого в 2020 году 11 октября, передаёт РИА Новости.

Как уточняется, Марин и Мурто также обсудят роль Финляндии на международной арене. Дополнительно 7 октября состоится встреча Мурто с министром сотрудничества в целях развития и внешней торговли Вилле Скиннари, канцлером юстиции Туомасом Пёюсти и членом парламента Иирис Суомела.

Известно, что власти Финляндии проводят такое мероприятие уже в четвёртый раз.

Ранее NEWS.ru писал, что организаторы этапа Кубка мира в финском Контиолахти заявили, что в ноябре и декабре примут два этапа по биатлону. Также они рассчитывают, что ситуация позволит провести соревнования с ограниченным числом зрителей.