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Должность премьера Финляндии на день займёт 16-летняя девушка

18:22, 05 октября 2020 42
Санна Марин и Аава Мурто Санна Марин и Аава Мурто Фото: Sanna Marin/twitter.com

В среду, 7 октября, главой правительства Финляндии станет 16-летняя Аава Мурто, следует из сообщения кабмина страны.

Так, действующий премьер-министр, 34-летняя Санна Марин, уступит кресло на один день в честь Международного дня девочек, отмечаемого в 2020 году 11 октября, передаёт РИА Новости.

Как уточняется, Марин и Мурто также обсудят роль Финляндии на международной арене. Дополнительно 7 октября состоится встреча Мурто с министром сотрудничества в целях развития и внешней торговли Вилле Скиннари, канцлером юстиции Туомасом Пёюсти и членом парламента Иирис Суомела.

Известно, что власти Финляндии проводят такое мероприятие уже в четвёртый раз.

Ранее NEWS.ru писал, что организаторы этапа Кубка мира в финском Контиолахти заявили, что в ноябре и декабре примут два этапа по биатлону. Также они рассчитывают, что ситуация позволит провести соревнования с ограниченным числом зрителей.

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