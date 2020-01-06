Депутат Верховной рады партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко сообщил, что бюджет Украины на 2020 год придётся корректировать, так как долг страны за три месяца увеличился более чем на $717 млн.
В результате политики правительства и НБУ в последние 3 месяца долг Украины увеличился на 17 миллиардов гривен (около $717,3 млн), — цитирует заявление политика пресс-служба партии.
Бойко считает, что в бюджете страны не хватает средств из-за недобора на таможне и спекуляций c облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Из-за этих махинаций бюджет недополучил около $3,37 млрд, из-за чего произошли задержки с выплатами зарплат.
Как писал NEWS.ru, государственный долг Украины вырос в сентябре на 1% и достиг почти $83 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.
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