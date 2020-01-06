https://static.news.ru/photo/b4e51d3c-3176-11ea-81f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Верховной рады партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко сообщил, что бюджет Украины на 2020 год придётся корректировать, так как долг страны за три месяца увеличился более чем на $717 млн.

В результате политики правительства и НБУ в последние 3 месяца долг Украины увеличился на 17 миллиардов гривен (около $717,3 млн), — цитирует заявление политика пресс-служба партии.

Бойко считает, что в бюджете страны не хватает средств из-за недобора на таможне и спекуляций c облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Из-за этих махинаций бюджет недополучил около $3,37 млрд, из-за чего произошли задержки с выплатами зарплат.

Как писал NEWS.ru, государственный долг Украины вырос в сентябре на 1% и достиг почти $83 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.