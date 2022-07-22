ДНР вслед за ЛНР заблокировала Google

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

ДНР заблокировала доступ к Google на своей территории, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, поисковик проводит «преступную политику», а значит его нужно изолировать.

Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий, — сказал Пушилин.

Глава ДНР объяснил свое решение тем, что Google «находится на передовой» «травли русских, навязывания лжи и дезинформации». По словам Пушилина, платформа «пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса».

Накануне ЛНР заблокировала Google на своей территории. Глава республики Леонид Пасечник обвинил компанию в пропаганде терроризма и экстремизма.