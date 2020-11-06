ДНР: дорожная карта Киева противоречит минским договорённостям

https://static.news.ru/photo/27bba722-202d-11eb-97dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представленный Украиной в рамках контактной группы по урегулированию в Донбассе план действий противоречит Минским соглашениям и комплексу мер по предотвращению нарушения огня в регионе, заявила руководитель МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Данный факт лишь показывает, что якобы взятые на себя обязательства — не более чем очередной популистский ход, не имеющий ничего общего с реальными мирными намерениями руководства Украины, — цитирует чиновницу официальный сайт ведомства.

Украинская власть разработала план действий относительно Донбасса. Документ обсудят во время следующих переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в регионе 10 ноября 2020 года, заявил советник главы делегации от Киева Леонида Кравчука, а также член самой делегации по вопросам коммуникаций Алексей Арестович. План в том числе содержит предложения, касающиеся условий проведения выборов в Донбассе, а также создания там свободной экономической зоны.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным, решить который власти Украины смогут при выполнении нескольких шагов, отметил Леонид Кравчук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия всегда защищает этнических русских вне зависимости от того, где они проживают, в том числе и на юго-востоке Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что любая страна должна заботиться о своём народе. И если Киев считает, что его граждане проживают в Донбассе, то нужно обеспечивать их нужды, здоровье и социальную инфраструктуру.