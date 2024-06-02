Диверсанты попытались свести поезд с рельсов в Одесской области

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Диверсия произошла на железной дороге в Одесской области, сообщило издание «Страна.ua». По информации портала, инцидент случился 31 мая. Неустановленные лица попытались свести поезд с рельсов.

Диверсию предотвратили сотрудники железнодорожной станции Одесса — Восточная. Во время осмотра ж/д полотна они нашли металлические предметы, которые были установлены на рельсах.

Служба безопасности Украины уже возбудила уголовное дело по статье «Диверсия». К настоящему моменту сотрудники разыскивают причастных к преступлению.

Ранее также сообщалось, что злоумышленники совершили поджог релейных шкафов на железнодорожном перегоне в Одесской области. По информации СМИ, было возбуждено уголовное дело по статье о диверсии в условиях военного положения.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Инцидент произошел 24 мая, камеры видеонаблюдения засняли, как два мужчины подъехали к железнодорожному переезду, облили бензином два устройства и подожгли. Движение поездов не прекращалось.

До этого также сообщалось, что на территории Одессы произошла серия взрывов. Подробностей инцидента журналисты не привели. Местные власти ситуацию не комментировали.