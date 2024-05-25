Злоумышленники подожгли релейные шкафы в Одесской области «Страна»: в Одесской области подожгли релейные шкафы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Злоумышленники совершили поджог релейных шкафов на железнодорожном перегоне в Одесской области, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации собеседника, возбуждено уголовное дело по статье о диверсии в условиях военного положения.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Инцидент произошел 24 мая, камеры видеонаблюдения засняли, как два мужчины подъехали к железнодорожному переезду, облили бензином два устройства и подожгли. Отмечается, что движение поездов не прекращалось.

Ранее полицейские задержали слесаря за поджог релейного шкафа в районе станции Крымская на железной дороге в Краснодарском крае. Проверяется версия, что он мог действовать по указаниям украинских кураторов. Известно, что произошедшее привело к задержке двух поездов.

До этого в Московской области 35-летний бармен Владимир Малин поджег релейный шкаф. Военный суд признал мужчину виновным в этом и ряде других преступлений и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Из них 20 лет он пробудет в колонии строгого режима. Уточняется, что мужчину также обвиняли в государственной измене, осуществлении диверсий группой лиц и подготовке к теракту.