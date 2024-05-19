Серия взрывов раздалась в Одессе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Одессы произошла серия взрывов, сообщило агентство РБК-Украина. Подробностей инцидента журналисты не привели. Местные власти ситуацию не комментировали.

Сирена воздушной опасности на данный момент раздается в Киевской, Кировоградской и Одесской областях. Тревога также объявлена в Николаевском, Черкасском и Черниговском районах страны.

Ранее в Харькове раздались два взрыва. Они были зафиксированы 17 мая в 00:11 и 00:13 мск. По сведениям украинского официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в Харьковской области звучала рекордное время. Сирену включили в 08:15 мск и не отключали почти весь день. Предыдущий рекорд был поставлен в регионе 10 мая, когда сигнал беспрерывно звучал 13 часов 20 минут.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что ВС России нанесли серию ударов по военным объектам в украинской Полтаве. По словам подпольщика, в городе прогремели четыре взрыва. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, появлялась информация о взрыве в пригороде Харькова. В местных пабликах писали о движении воздушных объектов над территорией региона. В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.