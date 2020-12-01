Дипломаты и политики устроили секс-вечернику в Брюсселе в разгар пандемии

25 человек принимали участие в секс-вечеринке в Брюсселе, среди них дипломаты иностранных государств и как минимум один депутат Европарламента. Местные полицейские задержали их за нарушение карантина, введённого из-за коронавируса.
Мероприятие проходило 27 ноября в баре в самом центре города, в десяти метрах от участка полиции. При этом в бельгийской столице из-за COVID-19 запрещены работа питейных заведений и проведение вечеринок.
Силовиков привлёк шум. При появлении сотрудников правоохранительных органов один из участников вечеринки попытался сбежать через окно, а когда его поймали, он заявил, что имеет депутатскую неприкосновенность и угрожал вмешательством МИД Бельгии.
Представители правоохранительных органов нашли в баре наркотики и большое количество алкоголя. На всех нарушителей составили административные протоколы, а затем их отпустили.
Личности участников события местные газеты не сообщают, однако после этого произошла внезапная отставка депутата Европарламента от венгерской партии ФИДЕС Йожефа Сайера. Сам политик
Как писал NEWS.ru, в ночь на 28 ноября в центре Челябинска депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев открыл свой новый ночной клуб и устроил по этому поводу грандиозную дискотеку. Всё бы ничего, но в городе действует запрет на работу ночных заведений из-за пандемии коронавируса. Поэтому праздник прервали ворвавшиеся туда полицейские.