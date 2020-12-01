Дипломаты и политики устроили секс-вечернику в Брюсселе в разгар пандемии

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25 человек принимали участие в секс-вечеринке в Брюсселе, среди них дипломаты иностранных государств и как минимум один депутат Европарламента. Местные полицейские задержали их за нарушение карантина, введённого из-за коронавируса.

Мероприятие проходило 27 ноября в баре в самом центре города, в десяти метрах от участка полиции. При этом в бельгийской столице из-за COVID-19 запрещены работа питейных заведений и проведение вечеринок.

Силовиков привлёк шум. При появлении сотрудников правоохранительных органов один из участников вечеринки попытался сбежать через окно, а когда его поймали, он заявил, что имеет депутатскую неприкосновенность и угрожал вмешательством МИД Бельгии.

Представители правоохранительных органов нашли в баре наркотики и большое количество алкоголя. На всех нарушителей составили административные протоколы, а затем их отпустили.

Личности участников события местные газеты не сообщают, однако после этого произошла внезапная отставка депутата Европарламента от венгерской партии ФИДЕС Йожефа Сайера. Сам политик рассказал агентству Reuters, что это решение было связано с его участием в запрещённой вечеринке.

Как писал NEWS.ru, в ночь на 28 ноября в центре Челябинска депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев открыл свой новый ночной клуб и устроил по этому поводу грандиозную дискотеку. Всё бы ничего, но в городе действует запрет на работу ночных заведений из-за пандемии коронавируса. Поэтому праздник прервали ворвавшиеся туда полицейские.