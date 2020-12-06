Десятки тысяч индеек убили в Англии из-за птичьего гриппа

https://static.news.ru/photo/8c3cd014-37ce-11eb-8c0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вспышки птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8 привели к необходимости уничтожить 40 тысяч индеек на птицефермах Великобритании. 30 тысяч птиц убили в графстве Норфолк на востоке страны, ещё больше 10 тысяч — в Северном Йоркшире.

В Министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития сообщили, что с начала ноября на территории страны обнаружили семь очагов распространения заболевания, вызванного H5N8, а также один случай распространения низкопатогенного штамма H5N1, передаёт The Sun.

Ветеринарные службы Соединённого королевства отмечают, что угроза здоровью людей крайне низкая. Однако с 14 декабря в Англии, Шотландии и Уэльсе начнут действовать более строгие требования к предприятиям по разведению домашних птиц.

Накануне власти Южной Кореи приняли решение уничтожить 290 тысяч цыплят, 100 тысяч уток и 19 тысяч уток-бройлеров из-за вспышки вируса штамма H5N8 среди домашней птицы в одном из хозяйств страны.

Как сообщал NEWS.ru, четвёртый случай вируса штамма H5N8 в Южной Корее был зафиксирован в середине ноября. Он был найден в помёте уток в районе города Ичхон столичной провинции Кёнгидо.

В префектуре Хёго в Японии также ранее была зафиксирована масштабная вспышка птичьего гриппа, власти начали массовое уничтожение кур. Учёные подозревают, что вирус имеет высокую патогенность.