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Европа

Десятки тысяч индеек убили в Англии из-за птичьего гриппа

17:17, 06 декабря 2020
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вспышки птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8 привели к необходимости уничтожить 40 тысяч индеек на птицефермах Великобритании. 30 тысяч птиц убили в графстве Норфолк на востоке страны, ещё больше 10 тысяч — в Северном Йоркшире.

В Министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития сообщили, что с начала ноября на территории страны обнаружили семь очагов распространения заболевания, вызванного H5N8, а также один случай распространения низкопатогенного штамма H5N1, передаёт The Sun.

Ветеринарные службы Соединённого королевства отмечают, что угроза здоровью людей крайне низкая. Однако с 14 декабря в Англии, Шотландии и Уэльсе начнут действовать более строгие требования к предприятиям по разведению домашних птиц.

Накануне власти Южной Кореи приняли решение уничтожить 290 тысяч цыплят, 100 тысяч уток и 19 тысяч уток-бройлеров из-за вспышки вируса штамма H5N8 среди домашней птицы в одном из хозяйств страны.

Как сообщал NEWS.ru, четвёртый случай вируса штамма H5N8 в Южной Корее был зафиксирован в середине ноября. Он был найден в помёте уток в районе города Ичхон столичной провинции Кёнгидо.

В префектуре Хёго в Японии также ранее была зафиксирована масштабная вспышка птичьего гриппа, власти начали массовое уничтожение кур. Учёные подозревают, что вирус имеет высокую патогенность.

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