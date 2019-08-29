https://static.news.ru/photo/da036b44-ca71-11e9-8370-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Олексій Гончарук/facebook.com

Правительство Украины возглавит Алексей Гончарук, предложенный на этот пост президентом страны Владимиром Зеленским.

Это решение поддержали 290 депутатов Верховной рады, передаёт « Украинская правда ». Против высказались представители партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

Новый премьер-министр во время выступления в парламенте заявил, что каждая третья гривна из бюджета государства пойдёт на погашение существующих долгов. Он подчеркнул, что правительству будет трудно, и отметил сохранение коррупции в стране.

Политик пообещал заняться имиджем Украины на мировой арене и сократить кредитные ставки до 12–13% годовых.

В новом правительстве воровать не будут, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, ранее Гончарук являлся замглавы офиса Зеленского. По образованию — юрист, доктор философии в области права, ранее был управляющим партнёром в одной из компаний, работал внештатным советником экс-министра экологии Незалежной Игоря Шевченко, помощником первого вице-премьера Степана Кубива.