Депутата Рады «застукали» за просмотром эротических фото во время заседания

https://static.news.ru/photo/4574bbfa-363a-11eb-803b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутата от партии «Слуга народа» Евгения Петруняка засняли, как он просматривает эротические снимки на своём смартфоне. Произошло это прямо во время заседания в Раде, когда с трибуны выступал парламентарий Григорий Мамка.

«Компромат» на депутата опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов. На кадрах Петруняк держит в руках смартфон, на котором видно фото обнажённой девушки.

Плохо, когда один выступает вживую, а другой депутат смотрит голую девушку? — подписал снимки фотограф.

Похожий случай произошёл в октябре 2019 года. Тогда во время голосования в парламенте нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Несмотря на то что депутат женат и является отцом, он тогда, не особо смущаясь публичного места, в ходе переписки пытался договориться с незнакомкой о сексуальных услугах за деньги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в центр скандала попал футболист Артём Дзюба после того, как в Интернете появился ролик, на котором он занимается самоудовлетворением на камеру. Вероятнее всего, видео было записано в декабре 2019 года, однако всплыло в Сети только сейчас. При этом до обнародования компромата у спортсмена требовали $5 млн, однако тот отказался платить, так как не был уверен, что шантаж на этом закончится.