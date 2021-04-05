Делегация Украины отказалась участвовать в переговорах по Донбассу в Минске

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Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) не поедет в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как пояснил глава ведомства, украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни, придётся искать для встреч другую страну и другой город.

Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске, — подчеркнул Резников.

Он отметил, что к Белоруссии нет доверия, поскольку она находится под влиянием России и позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Киева.