Daily Express: на «Азовстали» заблокированы трое британских экс-военных

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По меньшей мере трое британских экс-военных находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, пишет Daily Express. По данным издания, у заблокированных на территории металлургического комбината британцев есть боевой опыт в Афганистане — двое были капралами. Ещё один британец являлся военным медиком.

Все трое парней с металлургического завода служили в британской армии, я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта, — сказал один из собеседников издания.

Он отметил, что эти британцы направились на Украину до начала военной операции, чтобы «присоединиться к украинцам на востоке». Однако его сограждан отправили на юг, где они укрепили полк «Азов».

Мужчина рассказал в беседе с корреспондентами издания, что в прошлом месяце он получил несколько сообщений от находящихся на «Азовстали» британцев. По их словам, ситуация на заводе ужасная, однако у них была еда и вода, самой большой проблемой они назвали нехватку боеприпасов.

Ранее бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко обратились к лидерам государств с просьбой помочь в эвакуации с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе оставшихся бойцов Нацгвардии Украины.