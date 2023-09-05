И. о. мэра Чернигова заявил, что СБУ пришла к нему с обыском

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил в Telegram, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли к нему в квартиру с обыском. Градоначальник предполагает, что те хотят найти трансформатор, который власти города использовали зимой для подачи электроэнергии в регионе после обстрелов.

У меня дома обыски. Теперь. Пока собирал детей в школу, меня посетила группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру. Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но, вопрос, похоже, срочный. Что будут искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города. <...> Цирк абсурда, — написал Ломако.

В связи с визитом СБУ он отменил совещание по вопросам жизнедеятельности Чернигова.

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