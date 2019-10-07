От победителей парламентских выборов в Косово ждут решения проблемы со стопроцентными пошлинами на товары из Сербии и перезапуска переговорного процесса. Однако из-за радикальной позиции партии-лидера Приштина может ужесточить свои требования к Белграду, а это невыгодно также и Москве. Эксперты не исключают: застопорившийся переговорный процесс ждёт не «разморозка», а «разжигание» новых конфликтов.

Внеочередные выборы в Косово, прошедшие 6 октября, завершились приходом к власти оппозиционных партий. Лидер «Самоопределения» Альбин Курти заявил о победе и уже провозгласил себя новым премьер-министром. Формировать коалицию «Самоопределение» намерено с «Демократическим союзом Косово» (ДСК), ещё одной оппозиционной партией, показавшей второй результат на выборах. Всего же в избирательной кампании участвовали 25 партий и один независимый кандидат — они боролись за 120 мест в парламенте.

Что значит приход к власти оппозиции: Победа «Самоопределения» и ДСК была предсказуема, так же как и отсутствие фаворита предвыборной гонки, — разница по итогам подсчётов 96% голосов составила всего лишь один процент: 26% и 25% соответственно. Ещё две партии, показавшие третий и четвёртый результаты, — правящая больше десяти лет Демпатия Косово (21%) и «Альянс за будущее Косово» (12%) бывшего премьер-министра Рамуша Харадиная.

В Косово оппозиция пришла к власти впервые. Главное отличие победивших партий от их предшественников — отсутствие военного прошлого: их члены не принимали участия в военных действиях 1990-х годов, не получали повесток в Специальный суд по расследованию преступлений армии Косово в Гааге. В то же время правивший до этого премьер лишился своего поста в июле 2019 года именно из-за расследований его военных преступлений.

Результаты выборов показывают: в частично признанной республике наметился тренд на демилитаризацию внутри политических элит. Вместе с тем не стоит забывать, что в 2017 году «Самоопределение» уже побеждало на выборах, но не смогло сформировать правящую коалицию из-за отказа других партий сотрудничать с ней. Виной тому были радикальные взгляды «Самоопределения». Несмотря на ожидания их коалиции с ДСК, такой исход также вероятен сегодня.

Что дальше: Перед новыми властями Косово стоят две основные задачи: перезапустить переговорный процесс с Сербией и пересмотреть решение о введении 100-процентных пошлин на сербские товары, принятое в прошлом году. Введение сбора стало тогда ответом на проводимую Белградом кампанию в пользу денонсирования соглашений о признании Косово другими странами. Евросоюз и США неоднократно подвергали критике косовские пошлины, но ответа от Приштины не последовало. После прихода к власти оппозиции в Евросоюзе ожидают как минимум уменьшения их размера, если не полной отмены. Такой шаг, по мнению Брюсселя, мог бы положить начало «разморозке» мирного процесса, а он в свою очередь открывает дверь к дальнейшей евроинтеграции как Сербии, так и Косово.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт РСМД Александр Пивоваренко в беседе с News.ru выразил мнение, что у Евросоюза не хватает рычагов влияния на косовские власти для решения проблемы пошлин, в связи с чем Брюссель в новом правительстве может сделать ставку на ДСК. По мнению эксперта, они кажутся ЕС более умеренной и договороспособной стороной по сравнению с партией «Самоопределение». Также Пивоваренко не исключил возникновения новых проблем при перезапуске мирных переговоров с Сербией из-за радикальной позиции «Самоопределения».

Победившая партия может ужесточить требования к Белграду в рамках переговорного процесса, а также выставить ультиматум или пойти на провокации. Александр Пивоваренко старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт РСМД

Последствия для России: РФ фактически не имеет отношений с Косово, не признаёт его независимость и поддерживает Сербию в переговорном процессе. Москве крайне невыгодно вступление Сербии и Косово в ЕС и НАТО. В ходе последнего военизированного нападения в мае 2019 года косовских албанцев на жителей приграничных территорий пострадал и гражданин РФ. Тогда российский глава МИДа Сергей Лавров заявил о желании Запада создать на Балканах «санитарный кордон» против России, для чего необходимо втянуть страны региона в НАТО. Усиление провокаций со стороны Приштины, как и выставление Белграду ультиматумов, может повлечь за собой уступки Белграда. Москве же важно, чтобы Сербия сохраняла свой нейтралитет.