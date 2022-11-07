В Росгвардии назвали активизацию ВСУ демонстрацией силы для США Член совета Росгвардии Насонов: ВСУ активизировались на полях сражений перед выборами в США

Фото: Conflict in Ukraine The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Вооружённые силы Украины (ВСУ) активизировались на полях сражений, чтобы продемонстрировать силу обеим сторонам политической гонки в США — республиканцам и демократам, — что они не бездействуют, рассказал «360» эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Действительно, со стороны ВСУ возникает некая активность. Предполагаю, что так Украина пытается к парламентским выборам в США показать обеим партиям, что она не бездействует. Что получится, то получится, — считает Насонов.

По словам эксперта, последние обстрелы украинскими военными Донецка и Ясиноватой показали, что главным зрителем являются Соединённые Штаты. При этом, по мнению ветерана, при обстрелах населённых пунктов «у них всё грамотно разведено», характеристику наводят иностранные наёмники, а данные по объекту принимают украинские.

Грамотно сделано, и крайних не найдешь. Если в будущем состоится некий суд, они будут показывать друг на друга, — заключил Насонов.

7 ноября жительница Мариуполя Оксана Остапенко показала, как выглядит город, который был разрушен в результате атак Вооружённых сил Украины. По её словам, местные жители до сих пор пребывают в шоке и не могут оправиться от страшных трагических событий. Многие жители Мариуполя остались без жилых домов, большинство зданий полностью разрушено.

Согласно её рассказу, в городе в настоящее время тяжело отыскать полностью уцелевший дом, большинство их них даже не подлежат ремонту. Вся инфраструктура, по словам жительницы города, была уничтожена украинскими националистами.