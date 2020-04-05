Число заразившихся коронавирусом украинцев перевалило за 1,2 тысячи

https://static.news.ru/photo/7eae57f6-7717-11ea-9c4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине за ночь число пациентов с коронавирусом увеличилось на 26 человек и достигло 1251.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава страны в своём Facebook. По его данным, накануне этот показатель составлял 1225 человек.

Подтвержден 1251 случай, из них 74% — лица в возрасте от 30 до 69 лет, — говорится в сообщении.

Число скончавшихся от коронавируса жителей Украины по-прежнему составляет 32 человека. Выздоровели 25 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве 536 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки. По состоянию на воскресенье, 5 апреля, в столице зарегистрировано 3893 случая инфицирования.