Число заразившихся коронавирусом украинцев перевалило за 1,2 тысячи

На Украине за ночь число пациентов с коронавирусом увеличилось на 26 человек и достигло 1251.
Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава страны в своём Facebook. По его данным, накануне этот показатель составлял 1225 человек.
Подтвержден 1251 случай, из них 74% — лица в возрасте от 30 до 69 лет, — говорится в сообщении.
Число скончавшихся от коронавируса жителей Украины по-прежнему составляет 32 человека. Выздоровели 25 пациентов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве 536 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки. По состоянию на воскресенье, 5 апреля, в столице зарегистрировано 3893 случая инфицирования.
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