Число умерших от коронавируса французов перевалило за 29 тысяч

https://static.news.ru/photo/bfd15342-a5c9-11ea-97c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Franck Castel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество жертв коронавирусной инфекции во Франции 3 июня превысило 29 тысяч, увеличившись на 81 погибшего за последние сутки.

По информации Генеральной дирекции здравоохранения (DGS), скончался 29 021 человек. Большинство умерли в больницах, более 10,3 тысячи — в соцучреждениях.

С начала эпидемии в больницы с коронавирусом попали 102 133 человека, из них 18 019 — в отделения реанимации. По данным на среду, 69 455 человек выписались домой, — передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 2 июня во Франции возобновили работу отели, кафе и рестораны. Президент страны Эммануэль Макрон назвал это признаком возвращения «счастливых дней».