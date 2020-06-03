Число умерших от коронавируса французов перевалило за 29 тысяч

Количество жертв коронавирусной инфекции во Франции 3 июня превысило 29 тысяч, увеличившись на 81 погибшего за последние сутки.
По информации Генеральной дирекции здравоохранения (DGS), скончался 29 021 человек. Большинство умерли в больницах, более 10,3 тысячи — в соцучреждениях.
С начала эпидемии в больницы с коронавирусом попали 102 133 человека, из них 18 019 — в отделения реанимации. По данным на среду, 69 455 человек выписались домой, —
передаётРИА Новости.
Как писал NEWS.ru, 2 июня во Франции возобновили работу отели, кафе и рестораны. Президент страны Эммануэль Макрон назвал это признаком возвращения «счастливых дней».
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