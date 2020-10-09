Число новых случаев COVID-19 в Италии вернулось к апрельским значениям

https://static.news.ru/photo/87d4c0b6-0a49-11eb-84ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberico/Fotogramma/Global look press

Министерство здравоохранения Италии сообщило о распространении коронавируса в стране. За последние сутки выявили максимальное с начала апреля число новых случаев заражения — 5372.

Третий день подряд суточный прирост растёт почти на тысячу, а двухтысячный порог был преодолён меньше 10 дней назад. При этом специалисты указывают, что сейчас проводится значительно больше тестов на COVID-19, в связи с чем можно предположить, что весной реальное число заболевших было значительно выше, передаёт ТАСС.

Также по сравнению с весной значительно медленнее растёт число госпитализаций, в отделениях интенсивной терапии по всей стране содержится меньше 400 человек, тогда как на пике пандемии их было около 4 тысяч.

За сутки от коронавируса в стране умерли 28 человек, за всё время пандемии — 36 111, общее число заражённых составило 343 770.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Китая в течение последних 50 дней были выявлены только завозные случаи заражения коронавирусом. Эксперты считают, что властям страны удалось достичь такого результата, так как они с самого начала знали, как действовать, имея опыт предыдущих эпидемий SARS.