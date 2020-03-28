https://static.news.ru/photo/2e48345c-7123-11ea-9495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelos Tzortzinis/Global Look Press

Представитель Министерства здравоохранения Греции Сотирис Циодрас рассказал о распространении коронавируса в стране. По его словам, за последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека.

Таким образом, общее число жертв коронавируса на территории государства составило 32, передаёт РИА Новости. Средний возраст погибших — 37 лет, большинство их них мужского пола.

Всего в стране зафиксирован 1061 случай заражения, 61 пациент находится в отделениях интенсивной терапии.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 615 тысяч. Умерли более 28,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч. В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели.