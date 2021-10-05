Черногория выступила за диалог между Россией и НАТО

Между Россией и НАТО есть пространство для диалога. Эту возможность можно использовать для улучшения сотрудничества в будущем. Об этом заявила министр обороны Черногории Оливера Иньяц, слова которой приводит ТАСС.

По её мнению, НАТО привержено диалогу с РФ. С политической точки зрения Черногория поддерживает это.

Мы, как одно из самых маленьких государств — членов НАТО, поддерживаем это и видим в этом возможность улучшить ситуацию в регионе, потому что всегда стоит разговаривать с кем-то, даже если ты не разделяешь его ценности, — сказала Иньяц, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

Варшавский форум по безопасности проводится уже в восьмой раз. Мероприятие посвящено текущим вызовам в области безопасности и обороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время протокольного фотографирования на полях Генеральной Ассамблеи ООН российский министр иностранных дел заявил, что Москва не намерена вступать в Альянс.