Лавров исключил вступление России в НАТО

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Лидер справороссов Сергей Миронов предрёк глубокую бедность российским пенсионерам после выборов. По его словам, запланированные правительством темпы повышения пенсий для неработающей категории населения недостаточны и не смогут решить проблему бедности пожилых людей, говорится на сайте партии.

Официальный уровень инфляции гораздо ниже потребительского, указал Миронов. Цены на самые востребованные продукты и товары в стране растут гораздо быстрее, чем доходы пенсионеров. Но правительство с удовольствием придерживается «среднего показателя...