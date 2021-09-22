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Лавров исключил вступление России в НАТО

02:08, 23 сентября 2021
Лавров исключил вступление России в НАТО Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время протокольного фотографирования на полях Генеральной Ассамблеи ООН российский министр иностранных дел заявил, что Москва не намерена вступать в Альянс, сообщает РИА Новости.

Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО, — сказал Лавров журналистам.

Переговоры со Столтенбергом начались за закрытыми дверями. Сергей Лавров должен выступить на Генассамблее ООН 25 сентября.

Ранее стало известно, что если бы Россия вступила в НАТО в 2001 году, то потребности в этом блоке больше не было бы. Изначальная цель существования блока — угроза со стороны РФ — могла исчезнуть и Альянс бы перестал существовать. Об этом пишет китайское издание NetEase.

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