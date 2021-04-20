Чехия запросила встречу с союзниками по НАТО для обсуждения ситуации с РФ

https://static.news.ru/photo/bf519750-a27c-11eb-9843-96000091f725_660.jpg Фото: MZV ČR/MFA CZ

Чехия обратилась к союзникам по НАТО с просьбой провести ещё одну встречу для обсуждения возможных скоординированных шагов в конфликте с Россией. Об этом сообщил МИД Чехии в Twitter.

Чешская Республика попросила своих союзников провести ещё одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили. что причастность агентов российской спецслужбы ГРУ к взрыву во Врбетице представляет собой недопустимое нарушение государственного суверенитета и национальной безопасности Чехии и требует принятия необходимых ответных мер.

Взрыв во Врбетице произошёл 16 октября 2014-го на складе боеприпасов № 16. В результате было уничтожено 58 тонн снарядов, а также погибли два сотрудника Imex. Издания The Insider и Bellingcat заявили, что к взрывам на складах боеприпасов в Чехии причастны минимум шесть граждан РФ, а самой операцией якобы руководил генерал ГРУ Андрей Аверьянов. По данным чешского сетевого портала Seznam, среди россиян также находился сотрудник посольства РФ в Чехии Сергей Федотов.

Ранее вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Ян Гамачек допустил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты. Он обратился с призывом к странам Евросоюза и НАТО проявить солидарность с Чехией и также выслать сотрудников российских дипмиссий.