Цены на газ в Европе установили антирекорд Цены на газ в Европе поднялись выше $2300 за тысячу кубометров с начала марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена на газ в Европе поднялась выше отметки $2300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта, свидетельствуют данные лондонской торговой площадки ICE. Таким образом, с начала торгов рост стоимости газа превысил 10%. Взлет ценовых показателей начался после того, как «Газпром» объявил о сокращении подачи энергоресурсов по «Северному потоку» из-за остановки еще одной турбины.

Стоимость августовского фьючерсного контракта на газовом хабе TTF в Нидерландах поднялась до $2307 за одну тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы еще одной турбины снизятся до 20% от максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Отмечается, что теперь ежесуточно в Европу будут поставлять не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн.

В свою очередь власти Испании и Португалии решили сократить потребления газа на 7%. До этого представители Еврокомиссии выступали с предложением снизить потребление энергии до 15% для ее экономии.