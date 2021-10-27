Цены на газ в Европе упали после поручения Путина повысить объёмы в ПГХ

После сообщений о готовности российской компании «Газпром» начать закачку топлива в европейские подземные хранилища цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе снизилась на 3%. Об этом свидетельствуют данные на ICE Futures.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру повысить объёмы газа в европейских хранилищах. Миллер ответил, что концерн так и поступит, как только 8 ноября завершит заполнение хранилищ в России.

После этого заявления цены фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, являющегося самым ликвидным европейским хабом, упали на 3% и составили $1014,8 за 1 тысячу кубометров. Это на 4,4% ниже расчётной стоимости цены вторника, 26 октября. На открытии торгов в среду, 27 октября, цена составляла $1062,7 за тысячу кубометров, а в течение дня держалась на уровне $1030--1050.

Газовый рынок Европы в последние месяцы переживает серьёзные колебания. Так, в начале августа фьючерсы торговались на уровне $515 за тысячу кубометров, однако уже к концу сентября они выросли более чем в два раза, достигнув к 6 октября исторического максимума $1937. После этого последовало небольшое снижение, но цены продолжают держаться на высоком уровне.

По мнению Владимира Путина, дефицит газа в Европе объясняется результатами экономической политики Еврокомиссии, а также недопоставками 8 млрд кубометров топлива из США и с Ближнего Востока. При этом российский «Газпром» увеличил импорт на 11 млрд кубометров.