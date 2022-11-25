CCTV: Макрон послал Вашингтону недвусмысленный сигнал CCTV: встреча Макрона с европейским бизнесом была сигналом США

Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с европейским бизнесом стала четким сигналом для США. В Европе решили заявить, что «опомнились» и встали на защиту собственных интересов, сообщает CCTV.

Автор публикации подчеркнул, что в начале недели Макрон устроил вечерний банкет для бизнесменов из Европы. Это был не столько ужин, сколько «горькая попытка удержать их во Франции».

Макрон пытался послать им сигнал: оставайтесь, не надо уходить, — отмечается в публикации.

В настоящее время и во Франции и во всем Евросоюзе, считает автор, вызывает озабоченность властей тот факт, что местный бизнес уйдет из Европы, переместившись в США. Политика Белого дома привела к тому, что у европейских предприятий не осталось иного выбора, кроме как перебраться за океан.

Издание отмечает, что в Европе начали сопротивляться. И ужин,устроенный Макроном, пример того.

Европейские страны пытаются избавиться от своей привычки «плясать под дудку США» и ищут пути к стратегической автономии. Банкет в Елисейском дворце был четким сигналом, — подчеркнули в CCTV.

Ранее издание Politico заявило, что Германия может пойти на крайние меры, чтобы избежать торговой войны с США. Вместо открытой тарифной войны с Вашингтоном она может направить государственные средства на то, чтобы вырастить отечественных «зеленых» чемпионов в таких секторах, как солнечные батареи, аккумуляторы и водород. Некоторые немецкие компании готовы инвестировать средства «хоть куда-нибудь».