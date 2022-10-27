Бывший украинский посол потребовал у ФРГ лазерное оружие

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Бывший посол Украины Андрей Мельник, нецензурно попросивший «отстать» от страны бизнесмена Илона Маска, на этот раз обратился к властям ФРГ. На своей странице в Twitter он потребовал, чтобы Берлин предоставил Киеву лазерное оружие. Речь идет о вооружении, которое недавно было успешно протестировано, о чем сообщал бундесвер. Испытания проводили оборонные компании MBDA и Rheinmetalle. По имеющимся данным, оружие сбило несколько беспилотников.

Дорогие немецкие друзья, Украине срочно необходимо это современное высокотехнологичное оружие, чтобы сбивать убийственные российские ракеты и беспилотники-камикадзе и спасать жизни людей, — написал Мельник.

Оборонный подрядчик MBDA Germany не уточнял, сколько беспилотников было сбито в рамках испытаний. Об их размерах тоже ничего не говорилось.

Ранее издание Foreign Policy писало со ссылкой на источники, что власти Украины требуют от США и европейских стран высокоточные бомбы и кассетные боеприпасы. В Соединенных Штатах Америки в настоящее время экспорт таких систем запрещен.

Поставки таких вооружений стали бы «противоречивым политическим изменением», отмечает журнал. Кассетные боеприпасы на территории США формально не находятся под запретом.