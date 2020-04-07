Европа

Бывший пресс-секретарь назвал Джонсона «крепким парнем»

08:58, 07 апреля 2020 26
Фото: Andrew Parsons/Global Look Press

Премьер Великобритании Борис Джонсон не сомневался, назначая Доминика Рааба первым министром и главой МИД летом 2019 года. Об этом заявил экс-пресс-секретарь британского политика Уилл Уолден.

Бывший представитель премьер-министра отметил, что Рааб, по мнению Джонсона, является выдающимся выбором для позиции, которую занимает.

Уолден в беседе с телеканалом Sky News подчеркнул, что Борис Джонсон гораздо здоровее, чем выглядит, — «он боец и действительно крепкий парень». Кроме того, по словам бывшего пресс-секретаря, премьеру оказывают лучшую медицинскую помощь в мире.

О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля. У британского премьера не проходили симптомы коронавирусной инфекции, которой он заразился. 6 апреля политика из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию. Исполнять обязанности главы кабинета министров будет министр иностранных дел Доминик Рааб, писал NEWS.ru.

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