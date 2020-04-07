Бывший пресс-секретарь назвал Джонсона «крепким парнем»

https://static.news.ru/photo/a218cd64-7895-11ea-8955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Parsons/Global Look Press

Премьер Великобритании Борис Джонсон не сомневался, назначая Доминика Рааба первым министром и главой МИД летом 2019 года. Об этом заявил экс-пресс-секретарь британского политика Уилл Уолден.

Бывший представитель премьер-министра отметил, что Рааб, по мнению Джонсона, является выдающимся выбором для позиции, которую занимает.

"Dominic was the stand out choice in Boris' mind."



Boris Johnson's former press secretary, Will Walden, tells @KayBurley the PM "did not hesitate" in selecting Dominic Raab to be First Secretary of State. #KayBurley



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Уолден в беседе с телеканалом Sky News подчеркнул, что Борис Джонсон гораздо здоровее, чем выглядит, — «он боец и действительно крепкий парень». Кроме того, по словам бывшего пресс-секретаря, премьеру оказывают лучшую медицинскую помощь в мире.

О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля. У британского премьера не проходили симптомы коронавирусной инфекции, которой он заразился. 6 апреля политика из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию. Исполнять обязанности главы кабинета министров будет министр иностранных дел Доминик Рааб, писал NEWS.ru.