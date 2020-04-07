Бывший пресс-секретарь назвал Джонсона «крепким парнем»

Уолден в беседе с телеканалом Sky News подчеркнул, что Борис Джонсон гораздо здоровее, чем выглядит, — «он боец и действительно крепкий парень». Кроме того, по словам бывшего пресс-секретаря, премьеру оказывают лучшую медицинскую помощь в мире.
О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля. У британского премьера не проходили симптомы коронавирусной инфекции, которой он заразился. 6 апреля политика из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию. Исполнять обязанности главы кабинета министров будет министр иностранных дел Доминик Рааб, писал NEWS.ru.