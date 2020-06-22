Бывший депутат Рады призвал поднять флаг ЛГБТ над резиденцией Зеленского

https://static.news.ru/photo/5ebc6146-b492-11ea-95c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-депутат Рады Владимир Олейник отреагировал на акцию ЛГБТ-активистов, когда они подняли на меч монумента «Родина-мать» радужный флаг. По его словам, эти действия могли оскорбить чувства обычных украинцев.

Ранее активисты организации KyivPride запустили дрон с радужным флагом. Коптер повис над памятником «Родины-матери». Визуально акция выглядела так, будто флаг ЛГБТ-сообщества повесили на меч статуи. Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин назвал идиотизмом эту акцию в Киеве.

Олейник считает, что хулиганские действия активистов ничем не закончатся, потому что правоохранительные органы их не наказали. Это целое движение, которое позволяет себе оскорблять других. Такие о\люди даже позволяют себе жарить яичницу на Вечном огне.

Нет никакой реакции со стороны Зеленского, правительства. Наоборот, они по умолчанию говорят: «Давайте, ребята, действуйте». Пускай они этот флаг поднимут над резиденцией Зеленского. Пусть он там висит вечно, — отметил политик в интервью телеканалу «360».

Как писал NEWS.ru, член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал акцию, в ходе которой на киевскую статую «Родины-матери» «повесили» флаг ЛГБТ-движения. Он заявил, что с этим должен разобраться российский СК.