Бундестаг отложил голосование по передаче танков Leopard Украине

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкий основной танк Leopard 2

Депутаты бундестага не вынесли на голосование предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС, которое предусматривает начало процесса передачи танков Leopard Киеву, сообщает пресс-служба парламента Германии. Дальнейшие решения будут зависеть от результатов встречи контактной группы по обороне Украины, запланированной на 20 января на авиабазе США «Рамштайн». На заседании будет присутствовать новый министр обороны Германии Борис Писториус, который ранее принял присягу перед бундестагом.

После жарких дебатов бундестаг передал предложение в комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения. Союз призвал к немедленному голосованию, но потерпел неудачу из-за голосования коалиционных фракций, АдГ и левой фракции, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Копенгаген на безвозмездной основе передаст Украине 19 гаубиц Caesar, стоящих на вооружении Дании. Министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что решение о передаче артиллерийских установок Киеву было утверждено 19 января в ходе заседания Совета по внешней политике.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава поступит так, как считает нужным, если в ближайшее время не получит от Германии разрешение на поставки Украине танков Leopard. Он подчеркнул, что согласие Германии на такие поставки является второстепенным вопросом, поскольку решение о передаче тяжелой техники было принято.