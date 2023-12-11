«Бросают на корм червям»: экс-советник Кучмы о мобилизации на Украине Экс-советник Кучмы Соскин: украинцев насильно гонят на фронт «на корм червям»

Фото: МО Украины

Украинцев ловят прямо на улицах и насильно отправляют на фронт без подготовки и оружия, где они гибнут и идут «на корм червям», заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, в последние месяцы ситуация на фронте изменилась не в лучшую сторону.

Людей арестовывают, делают псевдомедицинское обследование и бросают как мясо на корм червям. Неподготовленными, без оружия, — сказал Соскин.

Он добавил, что положение ВСУ значительно ухудшилось после того, как вместо Юрия Резникова Министерство обороны Украины возглавил Рустем Умеров. Что касается президента страны Владимира Зеленского, то, по словам Соскина, тот «с утра до вечера твердит, что защищаем какую-то свободу».

Ранее попавший в плен украинский военный рассказал, что ВСУ испытывают недостаток подготовленных людей для формирования штурмовых групп. По его словам, многие солдаты покидают свои подразделения без разрешения.

До этого американские СМИ писали, что украинские мужчины призывного возраста уклоняются от службы. Одни покупают фальшивые документы, другие пытаются подкупить пограничников, чтобы покинуть страну. Кроме того, граждане Украины пересекают границу через горы и леса.