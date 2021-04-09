Борис Джонсон отказался от участия в похоронах принца Филиппа

https://static.news.ru/photo/e9ab71ec-f2ce-11e9-bccf-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не пойдёт на похороны принца Филиппа из-за ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом, рассказал представитель Даунинг-стрит.

По его словам, руководитель правительства Соединённого Королевства хочет действовать в соответствии с тем, что будет лучше для королевской семьи, передаёт SkyNews.

[Он] не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы это могли сделать как можно больше членов семьи, — сказал собеседник журналистов.

Накануне власти Великобритании определились с датой похорон принца Филиппа. Погребение состоится 17 апреля в Виндзоре, маленьком городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских правителей, рассказали в Букингемском дворце.

При этом из-за пандемии COVID-19 похороны принца пройдут без массовых мероприятий. На церемонии смогут присутствовать только 30 человек.

Правящий монарх утвердила восьмидневный национальный траур до церемонии. Тело принца Филиппа временно поместят в Королевское хранилище часовни Святого Георгия, но перезахоронят после смерти Елизаветы II. Когда последняя уйдёт из жизни, её похоронят в мемориальной часовне Георга VI. После этого прах супруга перенесут туда же, где он окончательно обретёт покой рядом с женой. Они прожили в браке 73 года.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на 100-м году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране объявили национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела, писал NEWS.ru.