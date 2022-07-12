Британский эксперт предрёк провал контрнаступления ВСУ на юге страны Британский учёный Уотлинг заявил о провале будущего контрнаступления ВСУ на юге Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг заявил, что готовящееся контрнаступление ВСУ на юге Украины потерпит неудачу. Это неизбежно хотя бы потому, что Киев заранее предупредил о своих намерениях, пишет Independent.

Британский эксперт считает, что даже силами миллионной армии не получится совершить контрудар.

Обычно вам нужна оперативная неожиданность, когда вы начинаете контратаку, — объясняет причину учёный.

По словам Уотлинга, публичное озвучивание своих планов киевскими властями позволили России «тщательно подготовиться» и сосредоточить ресурсы для нивелирования возможной угрозы.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинская разведка начала подготовку для начала контрнаступления ВСУ на юге страны. По его словам, в разведывательном ведомстве ведется работа по раскрытию планов и мест дислокации российских военных.