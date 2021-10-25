Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда

В Великобритании результате нападения в городе Ботли к западу от Оксфорда погиб работавший в университете россиянин Леонид Лабошин. Об этом сообщает полиция долины Темзы.

Семья Леонида Юрьевича Лабошина почтила его память. Он скончался после инцидента... в Ботли в воскресенье 17 октября, — говорится в сообщении британских правоохранителей.

Леонид Лабошин родился в Санкт-Петербурге, окончил СПбГУ, затем уехал по приглашению в качестве программиста в Оксфордский университет. В Англии занимался проектами, связанными с ранним диагностированием и хирургическим лечением рака. Ему был 31 год.

Ранее полицейские сообщили, что 17 октября было совершено нападение на мужчину. От полученных ножевых ранений он скончался на месте. В результате по подозрению в убийстве был задержан 33-летний Юджин Коман. Ему предъявили обвинение в убийстве и хранении холодного оружия.

Ранее полиция задержала 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой нашли в чемодане возле мусорки в Орске. Злоумышленник был задержан возле своего дома, он уже признался в содеянном.