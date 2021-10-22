Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины задержан в Орске

Полиция задержала 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой нашли в чемодане возле мусорки в Орске. Злоумышленник был задержан возле своего дома, он уже признался в содеянном, сообщает Пятый канал.
Чемодан с частями тела несчастной жертвы
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Для скорейшей поимки убийцы оно было передано на расследование в центральный аппарат следственного комитета.
Ранее сообщалось, что в Орске дети нашли чемодан, в котором оказались части тела убитой девушки. На трупе были обнаружены следы насильственной смерти.