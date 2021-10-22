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Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины задержан в Орске

03:22, 24 октября 2021
Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины задержан в Орске Фото: sledcom.ru
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Полиция задержала 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой нашли в чемодане возле мусорки в Орске. Злоумышленник был задержан возле своего дома, он уже признался в содеянном, сообщает Пятый канал.

Чемодан с частями тела несчастной жертвы нашли у дома № 47 по улице Станиславского дети. По предварительным данным, женщине около 40 лет, время наступления смерти составляет 30-50 часов. Головы женщины в чемодане не оказалось.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Для скорейшей поимки убийцы оно было передано на расследование в центральный аппарат следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в Орске дети нашли чемодан, в котором оказались части тела убитой девушки. На трупе были обнаружены следы насильственной смерти.

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