Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины задержан в Орске

Полиция задержала 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой нашли в чемодане возле мусорки в Орске. Злоумышленник был задержан возле своего дома, он уже признался в содеянном, сообщает Пятый канал.

Чемодан с частями тела несчастной жертвы нашли у дома № 47 по улице Станиславского дети. По предварительным данным, женщине около 40 лет, время наступления смерти составляет 30-50 часов. Головы женщины в чемодане не оказалось.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Для скорейшей поимки убийцы оно было передано на расследование в центральный аппарат следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в Орске дети нашли чемодан, в котором оказались части тела убитой девушки. На трупе были обнаружены следы насильственной смерти.