В Орске дети обнаружили чемодан с телом убитой женщины

Фото: Скриншот с видео/sledcom.ru

Передавший Gulagu.net видеоархив ФСИН с пытками заключённых в тюрьме под Саратовом программист Сергей Савельев прокомментировал информацию об объявлении его в розыск. Он признался, что рад, что находится не в России и пока ещё остаётся на свободе. Видео с ним появилось на официальном канале проекта на YouTube.

Уголовная статья там не указана, но с учётом того, что я прекрасно знаю, что я там делал и не делал, — это разглашение государственной тайны, — пояснил он, комментируя решение...