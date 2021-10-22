16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Орске дети обнаружили чемодан с телом убитой женщины

18:41, 23 октября 2021
В Орске дети обнаружили чемодан с телом убитой женщины Фото: Скриншот с видео/sledcom.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Орске дети нашли чемодан, в котором оказались части тела убитой девушки. На трупе были обнаружены следы насильственной смерти. Об этом сообщает СК РФ.

На текущий момент на месте работает следственная группа. Проводится комплекс неотложных следственных мероприятий. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил как можно скорее установить личность виновного в убийстве девушки.

Председателем СК России с целью всестороннего, полного и качественного расследования <...> принято решение о незамедлительной передаче уголовного дела в центральный аппарат ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который подозревается в убийстве шестилетнего внука. Предполагается, что пожилой мужчина был пьян.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео