В Орске дети обнаружили чемодан с телом убитой женщины
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
18:41, 23 октября 2021
Фото: Скриншот с видео/sledcom.ru
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В Орске дети нашли чемодан, в котором оказались части тела убитой девушки. На трупе были обнаружены следы насильственной смерти. Об этом сообщает СК РФ.
На текущий момент на месте работает следственная группа. Проводится комплекс неотложных следственных мероприятий. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил как можно скорее установить личность виновного в убийстве девушки.
Председателем СК России с целью всестороннего, полного и качественного расследования <...> принято решение о незамедлительной передаче уголовного дела в центральный аппарат ведомства, — говорится в сообщении.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который подозревается в убийстве шестилетнего внука. Предполагается, что пожилой мужчина был пьян.