Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
12:00, 23 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который подозревается в убийстве шестилетнего внука. Предполагается, что пожилой мужчина был пьян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
22 октября подозреваемый, находясь по месту своего жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему шестилетнему внуку множественные ножевые ранения, - сказали там.
Мальчик от полученных ран скончался. Его деда уже задеражали.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершённое в отношении малолетнего". На месте инцидента были проведены обыски, собраны вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические судебные экспертизы.
Ранее житель посёлка Старожилово Рязанской области был приговорён к 24 годам колонии особого режима и ограничению свободы на полтора года. Он убил мать с отцом и надругался на дочерью.