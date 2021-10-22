16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука

12:00, 23 октября 2021
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который подозревается в убийстве шестилетнего внука. Предполагается, что пожилой мужчина был пьян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

22 октября подозреваемый, находясь по месту своего жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему шестилетнему внуку множественные ножевые ранения, - сказали там.

Мальчик от полученных ран скончался. Его деда уже задеражали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершённое в отношении малолетнего". На месте инцидента были проведены обыски, собраны вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические судебные экспертизы.

Ранее житель посёлка Старожилово Рязанской области был приговорён к 24 годам колонии особого режима и ограничению свободы на полтора года. Он убил мать с отцом и надругался на дочерью.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео