Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука

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Грузовой поезд сошёл с рельсов и опрокинулся в результате столкновения с вылетевшим на пути КамАЗом на станции Ледяная в Свободненском районе под Благовещенском Амурской области. Локомотивная бригада госпитализирована, с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив, сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, большегруз выскочил на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с составом. Водитель КамАЗа от полученных травм погиб на месте.В связи с этим задерживается пассажирский поезд №...