Рязанец получил 24 года колонии за убийство родителей и насилие над дочерью

Житель посёлка Старожилово Рязанской области был приговорён к 24 годам колонии особого режима и ограничению свободы на полтора года. Он убил мать с отцом и надругался на дочерью. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой следователя по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК РФ по Рязанской области Максима Сеничкина.

Преступление совершил 43-летний мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, совершил в мае 2020 года. Он зарубил топором отца и мать, они скончались на месте. Затем преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, запер её в подполе и сбежал. Девочка сообщила о случившемся соседям, когда выбралась.

Мужчину задержали «по горячим следам», приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее депутат Госдумы VII созыва Оксана Пушкина рассказала, что в России нет объективной статистики жертв семейного насилия. Россия никогда не участвовала в международных исследованиях, посвящённых женской смертности в результате семейно-бытовых конфликтов.