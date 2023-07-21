Британия удалила «двойника» Красовского из санкционного списка Правительство Великобритании удалило повторную запись с именем Красовского из санкционного списка

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Антон Красовский

Правительство Великобритании удалило повторяющуюся запись с именем директора вещания канала RT Антона Красовского из санкционного списка. Журналист подпал под ограничительные меры в понедельник, 17 июля.

Следующая повторяющаяся запись была удалена из консолидированного списка. Оригинальная запись (Антон Вячеславович Красовский, ID группы: 14715) остается в консолидированном списке и по-прежнему подлежит замораживанию активов и санкциям по трастовым услугам, — говорится в документе.

Санкции мотивировали тем, что Красовский оказывает «поддержку и содействие» боевым действиям на Украине, а также поддерживает внешнюю политику российского руководства.

Ранее Служба безопасности Украины завела уголовное дело против Красовского в связи с его высказываниями в октябре 2022 года. Тогда журналист во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко предложил «топить и сжигать» украинских детей.

Лукьяненко его не поддержал, назвав эти слова экстремистскими. Он предложил вместо этого использовать розги. После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян приостановила работу с Красовским, назвав высказывание своего сотрудника «диким и омерзительным».

Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания телеведущего, однако в словах журналиста не нашли состава преступления. Как отметила СБУ, это уже второе уголовное дело против журналиста после того, как он поддержал действия России в отношении Украины. В санкционном списке ЕС журналист находится с февраля 2022 года.