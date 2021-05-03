Британия после смерти принца Филиппа: уйдёт ли Елизавета II на покой

В королевской семье Великобритании закончился траур по мужу Елизаветы II принцу Филиппу. Виндзоры постепенно возвращаются к привычному графику: королева возобновила еженедельные телефонные консультации с премьер-министром и поздравила по видеосвязи двух новых епископов; принц Уильям с супругой Кейт поделились свежими фотографиями, приуроченными к 10-летней годовщине свадьбы. Но эксперты сомневаются, что роль Елизаветы II в жизни страны когда-либо будет прежней.

О том, что траур по принцу Филиппу закончился, британцы узнали по аккаунту Елизаветы II в соцсетях: если раньше на фото её профиля она была изображена с мужем, то теперь — в одиночестве. Возобновились и её регулярные королевские обязанности: заседания Тайного совета, еженедельные консультации с премьер-министром, назначения на высшие должности. Пользуясь тем, что из-за пандемии эти мероприятия были переведены в онлайн-формат, Елизавета II практически не покидает Виндзорский замок.

Эксперты по британской монархии полагают, что сочетание пандемии и смерти мужа дают 95-летней королеве благопристойный предлог снизить свою общественную активность, не производя этим фурора. Хотя Елизавета II происходит из семьи долгожителей, возраст уже не позволяет ей вести такую же активную общественную жизнь, как раньше.

По суди дела, королева изящно отойдёт на второй план, — полагает бывший корреспондент BBC и эксперт по британской монархии Питер Хант. — COVID-19 помог этому в некотором смысле: любая разумная 95-летняя женщина не хотела бы весь день проводить на ногах.

В планах принца Чарльза было свести публичную роль королевской семьи до ключевых членов: королевы, его самого с женой Камиллой, а также его детей — принца Уильяма и Гарри с супругами. Повышенное общественное внимание только вредит другим членам королевской фамилии и репутации династии в целом, считает он. Яркий пример — второй сын Елизаветы принц Эндрю, который в 2019 году вынужден был отказаться от публичных обязанностей члена королевской семьи из-за обвинения в связях с американским финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном.

Однако отъезд принца Гарри и Меган Маркл в Америку несколько нарушил эти планы, так как нагрузка на остальных членов семьи резко возросла. Вкупе с кончиной принца Филиппа, который являлся патроном сотен благотворительных организаций, это наводит на мысль, что корона вынуждена будет сократить свою общественную деятельность в ближайшие годы.

Так, большинство благотворительных организаций, для которых принц Филипп был патроном, скорее всего, останутся без нового королевского заступника, считает биограф Омид Скоби. Однако Виндзоры могут начать играть более существенную роль в деятельности тех организаций, с которыми они решили остаться.

Список патронажей, которые были у герцога Эдинбургского (принца Филиппа. — NEWS.ru), огромен, и я не думаю, что существует система правильного распределения их по другим членам королевской семьи, — отмечает Скоби.

Елизавета II I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фокус внимания британцев тем временем всё больше смещается на принца Уильяма и Кейт Миддлтон, на днях отметивших 10-летнюю годовщину свадьбы и поделившихся трогательной семейной фотосессией. Опросы свидетельствуют, что большинство британцев хотят видеть следующим королём именно Уильяма. Но на практике такой исход маловероятен, хотя после смерти Елизаветы II отец и сын могут разделить некоторые обязанности.

Принц Чарльз уже выполняет за мать часть церемониальных функций. Например, он берёт на себя заграничные поездки и церемонии посвящения в рыцари. Не исключено и отречение Елизаветы II в пользу сына, если её состояние здоровья ухудшится или она решит отойти от дел. Так, например, уже произошло в 2014 году в Испании и в 2013-м в Нидерландах.

Впрочем, глава британской монархии никак не показывает, что готова последовать примеру зарубежных «коллег». Нидерландская королева Беатрикс отреклась в 75 лет, испанский король Хуан Карлос — в 76. Елизавета же уже отметила 95-й день рождения на троне. Принц Чарльз в свои 72 года, не проведя на престоле и дня, вплотную приближается к возрасту, в котором другие европейские монархи уже уходили на покой.