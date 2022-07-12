Британцы посмеялись над немцами из-за остановки «Северного потока» Читатели Times посмеялись над немцами из-за призывов сократить потребление энергии

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Британская газета The Times опубликовала материал об остановке газопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание. В публикации отмечается, что после этого в Германии выросла обеспокоенность жителей развитием ситуации, а немецкие политики призывают их добровольно сократить потребление энергии.

Пользователи активно прокомментировали публикацию.

Нам часто повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской. Тем не менее, Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, — написал один из читателей.

Другие отнеслись к ситуации с юмором: «Попробуйте намыливаться мылом без воды!», «Добро пожаловать в восхитительный мир „зеленой“ энергии!», «Добро пожаловать в прошлое — в мир угольных электростанций и АЭС!».

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) объявило об остановке прокачки газа по «Северному потоку» из-за плановых профилактических работ. Техобслуживание магистрали продлится до 21 июля. При этом уточняется, что ситуация с газоснабжением довольно напряженная и нельзя исключать ее ухудшения.