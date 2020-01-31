Выход Великобритании из Евросоюза влечёт за собой изменения в Европарламенте: правоцентристские и правопопулистские партии увеличат своё представительство. Казалось бы, такие перемены на руку России — страна неоднократно обвинялась в поддержке правых в разных странах Европы, а те в свою очередь не раз занимали комплиментарную позицию в отношении политики Кремля. Однако на взаимодействии Москвы и Брюсселя они не скажутся.

Согласно данным издания EUobserver, после 31 января в Европарламенте освободятся 73 места: британские парламентарии сложат свои полномочия. Предполагается, что 27 мандатов будут перераспределены между 14 государствами-членами ЕС. Оставшиеся 46 «зарезервируют» на случай расширения Евросоюза за счёт новых стран. Всего в Европарламенте останется 705 мест.

Перераспределение мандатов по странам будет проходить, исходя из численности населения — соответствующие правила были приняты в 2018 году. Поэтому по пять мест получат Франция и Испания, Италия и Нидерланды — по три. Два места отойдут Ирландии, ещё по одному достанется Швеции, Австрии, Дании, Финляндии, Словакии, Хорватии, Эстонии, Польше и Румынии.

Десять стран выбрали конкретных политиков. Испания, Нидерланды, Австрия и Дания пока опубликовали списки кандидатов. Тем не менее результаты перераспределения мест в Европарламенте уже спрогнозированы: только две партии — правоцентристская «Европейская народная партия» и правопопулистская «Идентичность и демократия» — смогут увеличить количество мандатов. Партия Зелёных при этом потеряет часть своих мест, что приведёт к рокировке: «Идентичность и демократия» станет четвёртой по численности в Европарламенте, а «зелёные» опустятся на пятую строчку.

«Идентичность и демократия» — новая партия в Европарламенте, сформированная лишь в июне 2019 года. В неё вошли представители правопопулистских партий из девяти европейских стран. Самые многочисленные представители в ней — итальянская «Лига» (28 мест), французское «Национальное объединение» (23 места) и немецкая «Альтернатива для Германии» (11 мест). Все эти партии объединяет не только антимигрантская повестка, но и симпатии к России.

Саму Москву неоднократно обвиняли в поддержке правопопулистов в Европе. Как ранее писал NEWS.ru, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини в июле 2019 года уличили в связях с Россией: его советники посещали Москву якобы для обсуждения получения финансовой поддержки. В период с 2017 по 2019 годы приближённые лидера партии Джанлука Савоини и Клаудио Д'Амико бывали в России десятки раз (только в 2018 году Савоини 14 раз посещал страну), причём речь шла не только о Москве, но и о Чечне. В прессу попала аудиозапись разговора от 18 октября 2018 года, на которой трое итальянцев, включая Савоини, и трое русских обсуждали в Москве финансирование «Лиги».

После этого инцидента канцлер Германии Ангела Меркель публично озвучила обвинения в адрес России в поддержке правопопулистов, однако сам кейс «Лиги» комментировать отказалась.

Мы неоднократно видели, что правые популистские партии получают поддержку от России, это вызывает беспокойство, — сказала она.

Усиление «Идентичности и демократии» в Европарламенте в теории могло бы сыграть на руку Москве: более лояльные правопопулисты в состоянии поднять вопрос ослабления антироссийских санкций или препятствовать принятию невыгодных России резолюций. Партия станет четвёртой по численности, но всё-таки её положение внутри Европарламента вряд ли сильно изменится: в «Народной европейской партии», «Альянсе социалистов и демократов» и среди «зелёных» сложился консенсус — они отказываются иметь рабочие отношения с правыми. Так, представители «Идентичности и демократии» должны были получить руководящие посты в двух из двадцати комитетов Европарламента, но их кандидатуры были заблокированы.

Директор Центра европейских и международных исследований ВШЭ Тимофей Бордачёв в беседе с NEWS.ru высказал мнение о том, что увеличение численности правопопулистов в Европарламенте не окажет влияния на отношения Москвы и Брюсселя.

Стратегия Европейского союза и Европейского парламента в отношении России является достаточно определённой. Вряд ли на уровне институтов ЕС можно ждать каких-либо изменений. Тимофей Бордачев Директор Центра европейских и международных исследований ВШЭ Директор Центра европейских и международных исследований ВШЭ

Эксперт пояснил, что данная ситуация отразится лишь на обсуждении внутриевропейских вопросов, которые имеют опосредованное отношение к России.